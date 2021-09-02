В Германии машинисты объявили пятидневную забастовку

Машинисты пассажирских составов национальной железной дороги Германии объявили пятидневную забастовку, из-за которой движение поездов дальнего следования в стране уменьшится на 75%, передает Deutsche Welle.
Немецкий профсоюз машинистов GDL объявил в ночь c 1 на 2 сентября забастовку, которая стала уже третьей с августа. Ожидается, что эта стачка станет самой продолжительной из предыдущих и будет длиться по меньшей мере пять суток. Она должна заметно сократить пассажирские железнодорожные перевозки в Германии. В сфере грузовых перевозок бастовать начали в первый день осени.
Железнодорожный концерн Deutsche Bahn сообщил, что сможет во время стачки машинистов сохранить примерно 25% рейсов дальнего следования и 40% рейсов пригородных поездов и городских электричек.
В начале июня GDL объявил о провале длившихся несколько месяцев переговоров об улучшении условий труда. Deutsche Bahn, пострадавший от кризиса из-за COVID-19 и от наводнения, предлагал GDL повышение заработной платы в два этапа: на 1,5% с 1 января будущего года и на 1,7% с 1 марта 2023-го. Однако профсоюз на эти условия не согласился.
Deutsche Bahn обратился к профсоюзу с новыми предложениям, которые, как он рассчитывал, предотвратят забастовку. Было предложено постепенное повышение зарплаты на 3,2% и единовременная выплата "корона-премий" в размере до 600 евро. Однако профсоюз отклонил и это предложение.
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