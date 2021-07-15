В Германии к борьбе с наводнениями привлекли военнослужащих

Согласно информации редакционной группы Funke, в стране военнослужащие в случаях крупных ЧП чаще всего оказывают гражданскую помощь. Они помогают с логистикой, строят баррикады из мешков с песком, возводят временные госпитали, развозят людей, получивших ранения. Кроме того, для устранения последствий непогоды используются два вертолета бундесвера и 25 грузовых транспортных средств.