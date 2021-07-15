Примерно 500 военнослужащих бундесвера задействованы в борьбе с наводнениями, которые наблюдаются на западе ФРГ. Они также устраняют последствия непогоды, информирует ТАСС.
Согласно информации редакционной группы Funke, в стране военнослужащие в случаях крупных ЧП чаще всего оказывают гражданскую помощь. Они помогают с логистикой, строят баррикады из мешков с песком, возводят временные госпитали, развозят людей, получивших ранения. Кроме того, для устранения последствий непогоды используются два вертолета бундесвера и 25 грузовых транспортных средств.
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В Германии к борьбе с наводнениями привлекли военнослужащих
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