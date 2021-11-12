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В Германии археологи обнаружили крупный клад римского серебра

В Германии обнаружили крупнейший клад римских монет, когда-либо открытый на территории Баварии, пишет rg.ru.

Фото носит иллюстративный характер

Содержимое клада – около 5600 серебряных динариев I и II веков нашей эры.

«Мы предполагаем, что клад был спрятан за пределами города Августа Винделикума, недалеко от лагеря Виа Клаудиа, примерно в начале III века, – отметил Себастьян Гаирхос, глава отдела археологии города Аугсбурга– Вероятно, место клада в какой-то момент было размыто во время подъема воды в реке Вертах. Так монеты и оказались рассыпаны в речном гравии на определенной площади».

В дополнение к монетам археологи также обнаружили и другие артефакты: оружие, украшения, посуду.

Фото: pixabay.com
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