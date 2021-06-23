В Генштабе ВС России заявили, что спецслужбы некоторых стран финансируют терроризм



Согласно заявлению начальника Генштаба ВС РФ Валерия Герасимова, в настоящий момент в Сирии и Ираке террористы "Исламского государства" в большинстве разгромлены, однако до сих пор наблюдается транзит террористов с Ближнего Востока в Северную Африку и Афганистан.





– Отмечаем, что ряд неправительственных организаций, а также специальных служб ряда государств участвуют в финансировании и вооружении террористических организаций для достижения своих политических целей, – уточнил Валерий Герасимов.





Начальник Генштаба ВС РФ отметил, что заигрывание с террористами ни к чему хорошему не приводит.





– Рано или поздно террористические группировки выходят из-под контроля своих кураторов. Достойный отпор террористам можно дать только при тесной международной кооперации, – обратил внимание он.

Фото: пресс-служба Минобороны РФ