Спецслужбы некоторых стран направляют денежные средства в группы международных террористов. Не исключено, что эти государства также вооружают их. Об этом сообщает РИА Новости.
Согласно заявлению начальника Генштаба ВС РФ Валерия Герасимова, в настоящий момент в Сирии и Ираке террористы "Исламского государства" в большинстве разгромлены, однако до сих пор наблюдается транзит террористов с Ближнего Востока в Северную Африку и Афганистан.
– Отмечаем, что ряд неправительственных организаций, а также специальных служб ряда государств участвуют в финансировании и вооружении террористических организаций для достижения своих политических целей, – уточнил Валерий Герасимов.
Начальник Генштаба ВС РФ отметил, что заигрывание с террористами ни к чему хорошему не приводит.
– Рано или поздно террористические группировки выходят из-под контроля своих кураторов. Достойный отпор террористам можно дать только при тесной международной кооперации, – обратил внимание он.
Фото: пресс-служба Минобороны РФ
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В Генштабе ВС России заявили, что спецслужбы некоторых стран финансируют терроризм
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