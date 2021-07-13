По меньшей мере один человек погиб и еще трое пострадали при взрыве газа в гостинице в Геленджике. Об этом информирует РИА Новости.
Инцидент произошел на кухне четырехэтажной частной гостиницы "Азария". В больницу доставлены 5 человек, в том числе 14-летняя девочка. Состояние пострадавших оценивается как тяжелое и средней степени тяжести.
В МЧС России рассказали, что на первом этаже здания повреждены внутренние конструкции. Эвакуированы 50 человек.
Подробности инцидента выясняются.
Видео: РИА Новости
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В Геленджике прогремел взрыв в гостинице
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