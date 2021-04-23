В Гатово из-за аварии без воды оставались 216 домов, два детсада, школа и поликлиника

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Инцидент произошел 22 апреля по ул. Металлургической.В 12:46 сотрудникам МЧС поступило сообщение о прорыве трубопровода холодного водоснабжения диаметром 150 мм. В результате аварии без водоснабжения оставались 16 многоквартирных и 200 частных жилых домов, два детских сада, школа и поликлиника. Был организован подвоз воды.В пресс-службе МЧС отметили, что в 15:50 водоснабжение потребителей было восстановлено.