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  2. В Ганцевичском районе сборщика ягод госпитализировали с переохлаждением

В Ганцевичском районе сборщика ягод госпитализировали с переохлаждением

Житель Пинска отправился в Ганцевичский район за ягодами и заблудился. Об этом сообщает официальный представитель Брестского областного управления МЧС Ирина Тукай.
Фото носит иллюстративный характер

Инцидент произошел 18 ноября. По словам родственников, в 8 утра мужчина в cоставе группы из пяти человек приехал в Ганцевичский район для сбора ягод. Обратно к назначенному времени и месту 64-летний горожанин не вернулся. Семья обратилась в службу спасения. Выяснилось, что мужчина заблудился в семи километрах от деревни Борки. У пинчанина с собой был сотовый телефон, однако трубку он не снимал.

В поисках были задействованы работники МЧС, лесхоза, сотрудники РОВД и местное население. В 20:30 пенсионера обнаружили спасатели, самостоятельно передвигаться он не мог. 

Прибывшие на место медики госпитализировали мужчину с предварительным диагнозом "переохлаждение организма".

Фото: pixabay.com
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