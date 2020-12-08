Жительница Жабинки стала жертвой юного интернет-мошенника. Женщина нашла в интернете на одной из торговых площадок объявление о продаже мобильного телефона и заинтересовалась им. Она связалась с продавцом, который попросил перечислить предоплату в размере 135 рублей. Женщина выполнила условие, но товар так и не пришел. Официальный представитель УВД Брестского облисполкома Наталья Сахарчук рассказала:
– Гражданка обратилась в милицию. Оперативники установили личность виртуального преступника. Им оказался 15-летний житель Ганцевичей. Как выяснилось, продаваемый в интернете товар был вымышленным, а картинки из объявления использовались лишь в качестве иллюстрации. Потерпевшая перечислила деньги на карточку, принадлежащую отцу друга юного «продавца». Товарищ не знал об этой махинации. Подростки потратили снятые наличные на собственные нужды. В отношении родителей подростка рассматривается вопрос о привлечении их к административной ответственности за невыполнение обязанностей по воспитанию ребенка. Помимо этого, семье молодого человека предстоит возместить причиненный заявительнице ущерб.
Опубликовано:
2302
В Ганцевичах подросток дал объявление о продаже несуществующего телефона и выманил за него деньги
Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter