В Галисии из-за пандемии изолируют район с населением в 70 тысяч человек

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Мера начнет действовать 6 июля и будет введена по меньшей мере на пять дней. На 12 июля в Галисии зпланированы региональные парламентские выборы.

4 июля власти Каталонии изолировали район Сегрия (провинция Льейда), в котором живет свыше 200 тысяч человек из-за увеличения количества зараженных коронавирусом. Штрафы за нарушение ограничительных мер составят до 600 евро.

С начала распространения инфекции в Испании было обнаружено свыше 250,5 тысяч случаев заражения коронавирусом, более 28,3 тысяч пациентов умерли. В середине марта в стране был объявлен режим повышенной готовности. Эта мера дала возможность ограничить передвижение населения. Действие режима закончилось 21 июня.