В ГАИ рассказали, как сделать путь ребенка в школу безопасным

Почти месяц назад ребята вернулись в школы. Госавтоинспекция продолжает проводить необходимые мероприятия, которые обеспечивают безопасный путь детей в школу. О том, как правильно пересекать проезжую часть детям, а также на что необходимо обратить внимание водителям в вечернее время, рассказал в эфире программы "Добрай раніцы, Беларусь!" на "Беларусь 1" начальник ОГАИ Московского района столицы Александр Алешкевич.
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– Есть ряд проблем, связанных с нарушением правил перевозки детей, с нарушением правил остановки и стоянки транспорта на прилегающих к школам территориям. Поэтому мы приблизили к учебным заведениям наряды дорожно-патрульной службы, которые готовы помочь и ребятам, и водителям, – рассказал представитель Госавтоинспекции.
Он добавил: работа по профилактике ДТП с участием детей ведется в школах начиная с 1 класса. Кроме того, сотрудники ГАИ посещают и родительские собрания.
– Обозначаем основные причины ДТП, разъясняем их последствия, демонстрируем фильмы, которые содержат и элементы съемок с мест аварий, – пояснил милиционер.
Директор ГУО "Средняя школа № 67 г. Минска" Татьяна Коваленя в свою очередь добавила, что сейчас акцентируется внимание на то, чтобы обновить световозвращающие элементы. Покупая детям теплую одежду, стоит обратить внимание, чтобы верхняя одежда и портфель были либо с фликерами, либо просто яркими.
Отмечается, что на протяжении первой недели обучения первоклашкам показывали безопасные пути подхода к школе.
Старший инспектор по агитации и пропаганде ОГАИ Московского РУВД Минска Любовь Трепашко отметила:
– Очень важно, чтобы родители ежедневно и как можно чаще, передвигаясь по улицам с детьми и по пешеходным дорожкам, объясняли и разъясняли, что такое дорога, транспортное средство, перекресток, пешеходный переход.