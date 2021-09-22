В ГАИ рассказали, как сделать путь ребенка в школу безопасным

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– рассказал представитель Госавтоинспекции.Он добавил: работа по профилактике ДТП с участием детей ведется в школах начиная с 1 класса. Кроме того, сотрудники ГАИ посещают и родительские собрания.– пояснил милиционер.Директор ГУО "Средняя школа № 67 г. Минска" Татьяна Коваленя в свою очередь добавила, что сейчас акцентируется внимание на то, чтобы обновить световозвращающие элементы. Покупая детям теплую одежду, стоит обратить внимание, чтобы верхняя одежда и портфель были либо с фликерами, либо просто яркими.Отмечается, что на протяжении первой недели обучения первоклашкам показывали безопасные пути подхода к школе.Старший инспектор по агитации и пропаганде ОГАИ Московского РУВД Минска Любовь Трепашко отметила: