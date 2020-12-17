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  2. В ГАИ рассказали, как действовать, если вы заметили на дороге пьяного водителя или пешехода

В ГАИ рассказали, как действовать, если вы заметили на дороге пьяного водителя или пешехода

Завтра в стране пройдет Единый день безопасности дорожного движения. Акция направлена на профилактику ДТП в состоянии опьянения, что особенно актуально ввиду приближающихся новогодних и рождественских праздников. 
В Минске за 11 месяцев этого года по вине нетрезвых водителей совершено 15 аварий с пострадавшими, в которых два человека погибли, 20 получили травмы различной степени тяжести.


– Тяжесть последствий ДТП, совершенных в состоянии алкогольного или наркотического опьянения значительно выше, в сравнении с другими авариями, – напомнила водителям Татьяна Ященко, ведущий специалист по АиП отдела ГАИ Центрального РУВД г.Минска. – Несовместимость таких веществ с управлением транспортными средствами доказана сотни раз. Однако некоторые водители, садясь за руль в состоянии опьянения, не задумываются о той опасности, которую они представляют для других. Даже в небольших дозах алкоголь существенно влияет на мозговую деятельность. Он ухудшает восприятие дорожно-транспортной обстановки, замедляет скорость реакции. Он также влияет на способность оценивать скорость и время. На дорогах это особенно опасно. Только сотрудниками ГАИ Центрального района г. Минска за 11 месяцев задержаны 172 нетрезвых водителя.

Что грозит водителю за пьяную езду? За управление транспортным средством в состоянии опьянения либо передачу права управления нетрезвому водителю, как и за отказ от прохождения освидетельствования, предусматривается ответственность в виде лишения права управления транспортными средствами сроком на три года и штрафом от 50 до 100 базовых величин. За повторное нарушение в течение года нарушитель привлекается к уголовной ответственности. При этом предусмотрена специальная конфискация транспортного средства, которым управляли в состоянии опьянения, вне зависимости от права собственности.

– Аварийную обстановку на дороге создают не только пьяные водители, но и пешеходы. За 11 месяцев в Минске по вине нетрезвых пешеходов совершено 25 ДТП, в которых три человека погибли, 23 получили травмы, – продолжает Татьяна Ященко. – Ни в коем случае нельзя выходить на проезжую часть, особенно в нетрезвом состоянии. Ведь алкоголь ухудшает скорость реакции и уровень координации, снижает способность оценивать дистанцию и скорость движущихся автомобилей. Также не следует забывать об использовании световозвращающих элементов в темное время суток.
Кстати, за нахождение на проезжей части дороги пешеходу в нетрезвом состоянии грозит штраф от 3 до 5 базовых величин. Трезвых нарушителей могут предупредить или наложить штраф от 1 до 3 базовых величин.
Если вы заметили, что за руль садится нетрезвый водитель или по проезжей части идет пьяный пешеход, то незамедлительно сообщите об этом по телефону 102 или в ближайшее подразделение ГАИ. Возможно, Ваш звонок спасет чью-то жизнь. 

Фото ОГАИ Центрального РУВД Минска
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