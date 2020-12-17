В ГАИ рассказали, как действовать, если вы заметили на дороге пьяного водителя или пешехода

– напомнила водителямЧто грозит водителю за пьяную езду? За управление транспортным средством в состоянии опьянения либо передачу права управления нетрезвому водителю, как и за отказ от прохождения освидетельствования, предусматривается ответственность в виде лишения права управления транспортными средствами сроком на три года и штрафом от 50 до 100 базовых величин. За повторное нарушение в течение года нарушитель привлекается к уголовной ответственности. При этом предусмотрена специальная конфискация транспортного средства, которым управляли в состоянии опьянения, вне зависимости от права собственности.– продолжает Татьяна Ященко.Фото ОГАИ Центрального РУВД Минска