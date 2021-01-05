Отделы регистрации транспорта Гоставтоинспекции работают в штатном режиме в соответствии с установленным графиком, сообщается в Telegram-канале столичной ГАИ.
Сверка номеров осуществляется по графику с учетом темного времени суток. Наплыв посетителей в отделах регистрации обусловлен длинными праздничными выходными.
В ведомстве напоминают, что 8 и 9 января подразделения будут работать по обычному графику.
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В ГАИ прокомментировали ажиотаж в отделах регистрации транспорта
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Фото: Алексей ВЯЗМИТИНОВ