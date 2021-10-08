В ГАИ Минской области рассказали, как организована безопасность на дорогах региона

В чем особенность дорожной обстановки на дорогах Минщины и как инспекторы ГАИ обеспечивают безопасность на дорогах региона, в эфире программы "Один день" на "Беларусь 1" рассказал заместитель начальника УГАИ УВД Миноблисполкома Борис Луцевич.
Он отметил, что УГАИ УВД Минщины осуществляет общий контроль за работой нарядов дорожно-патрульной службы на территории 23 районов.
– Протяженность минской области около 30 тысяч автомобильных дорог. Она самая большая в стране, плюс считается транзитной. Здесь наблюдается самый большой поток транспорта в республике. Поэтому у нас в управлении и функционирует такое подразделение, как оперативно-дежурная служба, – пояснил представитель Госавтоинспекции.
Его коллега – начальник ОДС УГАИ УВД Миноблисполкома Дмитрий Шецко рассказал, как выстроена работа в подразделении:
– К нам поступает информация о правонарушениях, происшествиях, преступлениях, связанных с автомобильным транспортом и автомобильными дорогами. Также осуществляется мониторинг состояния проезжей части и автомобильного трафика. Следим и за образованием заторовых ситуаций, в зимнее время уделяем внимание гололеду, – объяснил он.
Борис Луцевич добавил, что в дежурке есть и своя карта погоды: в режиме онлайн можно следить, какие погодные условия на всех дорогах области. В этом помогают базовые станции, которые контролируют температуру воздуха и состояние проезжей части. А камеры на 118 дорогах позволяют круглосуточно наблюдать за обстановкой.
– Так можно проконтролировать трафик, посмотреть, какая машина проехала. Если мы видим заторовую ситуацию, то можем, даже не дожидаясь звонка, ее контролировать и выбывать на место. Можем на отдельном мониторе следить и за своими патрульными машинами, чтобы понять, где наш наряд, с какой скоростью он передвигается, – рассказал он.