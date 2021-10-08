В ГАИ Минской области рассказали, как организована безопасность на дорогах региона

Он отметил, что УГАИ УВД Минщины осуществляет общий контроль за работой нарядов дорожно-патрульной службы на территории 23 районов.– пояснил представитель Госавтоинспекции.Его коллега –рассказал, как выстроена работа в подразделении:– объяснил он.Борис Луцевич добавил, что в дежурке есть и своя карта погоды: в режиме онлайн можно следить, какие погодные условия на всех дорогах области. В этом помогают базовые станции, которые контролируют температуру воздуха и состояние проезжей части. А камеры на 118 дорогах позволяют круглосуточно наблюдать за обстановкой.– рассказал он.