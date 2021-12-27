В ГАИ Гомельской области рассказали, где будут установлены в ближайшее время датчики контроля скорости

С 24 декабря по 2 января датчик контроля скорости будет установлен:





– на 30-м км автодороги Подъезд к Гомелю от автодороги М10. На данном участке водителям легкового транспорта необходимо двигаться со скоростью 90 км/ч, водителям грузового – 70 км/ч.

27 декабря датчик будет контролировать скорость на 114-м км автодороги М10 Граница Российской Федерации – Гомель – Кобрин. Скоростное ограничение для водителей всех транспортных средств – 60 км/ч.

С 28 декабря по 2 января датчик контроля скорости будет установлен:

– на 83-м км автодороги М10 Граница Российской Федерации – Гомель – Кобрин. На данном участке водителям легкового транспорта необходимо будет двигаться со скоростью не более 100 км/ч, водителям грузового – не более 70 км/ч.

Датчики скорости работают в двух направлениях.

– Хочется напомнить водителям, что превышение установленного скоростного режима – это одна из основных причин дорожно-транспортных происшествий, нередко приводящих к тяжелым последствиям. Скорость необходимо выбирать, исходя из погодных условий, состояния дорожного покрытия и времени суток. В городской черте важно придерживаться скорости транспортного потока, на загородных автодорогах избегать высоких скоростей и двигаться безопасно, – напомнила официальный представитель УГАИ УВД Гомельского облисполкома Ольга Курбиева.

Фото УГАИ УВД Гомельского облисполкома.