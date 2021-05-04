Цифры неутешительные: мировой туристический сектор, по оценкам G20, в прошлом году сократился на 73% из-за пандемии коронавируса, пишет ТАСС.
При этом уточняется, что на международном уровне потеряно 62 млн рабочих мест в данном секторе.
Вышеуказанные цифры приведены в проекте финального документа встречи министров туризма стран G20, которая состоялась во вторник.
Агентство ANSA отметило, что в итоговом документе указывается приоритет обеспечения свободного передвижения и безопасного туризма для общего экономического восстановления. Туристический сектор является третьим по объемам мировой экономики после химической промышленности и машиностроения, указывает итальянская сторона.
Фото: pixabay.com
Опубликовано:
470
В G20 оценили потери мирового туристического сектора в 2020-м
Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter