В футбольной Лиге Европы состоятся первые полуфиналы

В Лиге чемпионов «МЮ» не смог преодолеть групповую стадию, но в плей-офф второго по значимости еврокубка, куда в результате отправился, клуб из Манчестера просто неудержим. Он последовательно оставил не у дел «Реал Сосьедад», «Милан» и «Гранаду», пропустив при этом в шести встречах всего один мяч.Считается «Манчестер Юнайтед» фаворитом и в соперничестве с «Ромой», которая подходит к сегодняшнему поединку с четырехматчевой безвыигрышной серией (две ничьи, два поражения). Однако римская дружина, находящаяся в шаге от своего первого еврокубкового финала за 30 лет, конечно, опасна. И недооценивать ее явно не стоит.Трудно предсказать и то, как сложится противостояние «Вильярреала» с «Арсеналом». Испанская команда во главе с Унаи Эмери, который в свое время трижды привел к триумфу в ЛЕ «Севилью», в этом розыгрыше еще не потерпела ни одного поражения (11 побед, одна ничья). Но и «Арсенал» хорош. «Канониры» стали всего 11-й командой в истории, сумевшей избежать очковых потерь на групповом этапе второго по значимости еврокубка, да и в плей-офф лондонцы выглядят весьма убедительно. Они последовательно выбили из розыгрыша сильные «Бенфику», «Олимпиакос» и пражскую «Славию», проиграв при этом всего однажды (в ответном матче 1/8 финала против команды из Греции).Подогревает интерес к соперничеству испанского и английского клубов фигура главного тренера испанской дружины Унаи Эмери, который до переезда в Вильярреаль работал как раз в «Арсенале». Что испанский специалист приготовил для своих бывших подопечных, скоро узнаем.