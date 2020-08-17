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В футбольной Лиге Европы определится второй финалист

В Лиге Европы сегодня вечером состоится второй полуфинал. Путевку в финал разыграют украинский «Шахтер» и итальянский «Интер». 


Обе команды начинали этот еврокубковый сезон в Лиге чемпионов. Однако, став по итогам группового этапа в своих квартетах третьими, отправились во второй по значимости еврокубок, где добрались вот уже до 1/2 финала.

По пути в полуфинал «Интер» последовательно обыграл «Лудогорец» (2:0, 2:1), «Хетафе» (2:0) и «Байер» (2:1). А «Шахтер» выбил из розыгрыша «Бенфику» (2:1, 3:3), «Вольфсбург» (2:1, 3:0) и «Базель» (4:1).

Перед сегодняшней встречей букмекеры отдают предпочтение миланцам, которые после возобновления сезона потерпели всего одно поражение в 16 матчах, проведенных в чемпионате, Кубке Италии и ЛЕ. Однако «Шахтер» крайне опасен, особенно в атаке. И «горняки», между прочим, также подходят к поединку в хорошем расположении духа – имея в активе 11-матчевую беспроигрышную серию (9 побед, 2 ничьи). 

Первым финалистом Лиги Европы накануне стала «Севилья», которая одержала волевую победу над «Манчестер Юнайтед» – 2:1. Испанский клуб, кстати, является самым титулованным в истории ЛЕ. Он выигрывал этот турнир пять раз.

Нынешний розыгрыш Лиги Европы приостановили в марте из-за пандемии COVID-19. Начиная с 1/4 финала все противостояния состоят из одного матча. А проходит так называемый «Финал восьми» лишь в Германии – на стадионах в Кельне, Дуйсбурге, Дюссельдорфе и Гельзенкирхене.
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Фото: РЕЙТЕР
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