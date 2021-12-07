В футбольной Лиге чемпионов пройдут матчи заключительного тура в четырех группах

ПСЖ уже гарантировал себе участие в плей-офф и в последнем туре не будет скован повышенной ответственностью за результат

«Атлетико» готовится к решающему матчу против «Порту»

«Манчестер Сити» и ПСЖ досрочно забронировали за собой места в плей-офф. Но это не значит, что сегодняшние матчи будут лишь данью календарю. Уж во всяком случае для «Лейпцига» и «Брюгге» они точно очень важны. Команды из Германии и Бельгии должны заочно определить, кто финиширует на третьей позиции и, следовательно, получит возможность продолжить еврокубковый сезон в Лиге Европы. На данный момент у них по четыре очка.Из этой группы в плей-офф уже квалифицировался «Ливерпуль», выигравший все пять предыдущих встреч. А вот на вторую путевку в 1/8 финала главного еврокубка перед заключительным туром претендуют сразу три команды. Чьи шансы выше, судите сами. Здесь же лишь уточним, что сейчас у «Порту» пять очков, а у «Милана» и «Атлетико» – по четыре.А вот в этом пуле ни одной живой интриги уже не осталось. Как бы ни завершились сегодняшние матчи, расстановка в турнирной таблице не изменится: «Аякс» финиширует первым, «Спортинг» – вторым, «Боруссия» – третьей, а «Бешикташ» – четвертым.Почти все ясно и в этой группе. «Шахтер» остается не у дел, «Шериф» продолжит еврокубковый сезон в Лиге Европы, а «Реал» и «Интер» – в плей-офф Лиги чемпионов. Ответ на вопрос, кто выйдет с первого места, правда, до сих пор не получен. Пока стратегическое преимущество на стороне команды из Мадрида, которая опережает миланцев на два очка и поэтому сегодня может играть на ничью. Но «Интер», конечно, имеет потенциал для того, чтобы выиграть и потеснить «сливочных» с вершины таблицы. Достаточно сказать, что к отчетной встрече он подходит, козыряя 11-матчевой беспроигрышной серией в различных турнирах (девять побед, две ничьи).