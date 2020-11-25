В футбольной Лиге чемпионов московский «Локомотив» сыграет в Мадриде против «Атлетико»

Группа «А»

В Москве «Локомотив» и «Атлетико» победителя не выявили

Группа «B»

В прошлом туре «Реал» сломил сопротивление «Интера» – 3:2

Группа «С»

Группа «D»

У себя дома «Аталанта» проиграла «Ливерпулю» – 0:5 и теперь надеется на сатисфакцию

«Локомотив» белорусского форварда Виталия Лисаковича в последнее время неудачно выступает в чемпионате России: три поражения в четырех встречах. Но дела «железнодорожников» в Лиге чемпионов идут веселее. В первом круге группового этапа они отобрали очки у австрийского «Зальцбурга» (2:2) и испанского «Атлетико» (1:1), а также были очень близки к тому, чтобы не проиграть победителю прошлой ЛЧ немецкой «Баварии» (1:2). В общем, москвичи доказали, что способны играть на равных со всеми без исключения соперниками по групповой стадии. Впрочем, побед в активе подопечных Марко Николича все еще нет. А для того чтобы бороться за выход в плей-офф, выигрывать необходимо. В том числе желательно и сегодня. В случае победы над мадридцами «Локомотив» поднимется на второе место в турнирной таблице группы. Но решить эту задачу будет сложно. Во-первых, из-за травм сегодня на поле не выйдет несколько ключевых футболистов российской команды. Во-вторых, играть предстоит в гостях. А в-третьих, «Атлетико» сейчас на ходу: это, в частности, подтверждает то, что несколько дней назад эта команда впервые с 14 февраля 2010 года обыграла в домашнем матче чемпионата Испании «Барселону» (1:0).В еще одном матче группы «Бавария» примет «Зальцбург». И у мюнхенцев, кажется, есть все для того, чтобы продлить свою беспрецедентную серию побед в главном еврокубке до 15 встреч. Во всяком случае, в начале ноября с чемпионом Австрии у немецкого гранда проблем не возникло (6:2).Донецкий «Шахтер» начал групповой этап с того, что неожиданно взял верх над мадридским «Реалом» (3:2) и сыграл вничью с миланским «Интером» (0:0). Но в прошлом туре «горняки» оказались больно биты менхенгладбахской «Боруссией» – 0:6 и сегодня остро нуждаются в реабилитации. Оптимизма болельщикам «Шахтера» должно добавлять то, что лазарет команды уже почти полностью опустел. Впрочем, состав «Боруссии» тоже будет близок к оптимальному – и к тому же дома эта команда крайне опасна.Перед началом групповой стадии «Интер» и «Реал» называли фаворитами квартета. Но после первого круга они идут на четвертом и третьем местах соответственно. Особенно тяжелое положение у итальянского гранда, который имеет всего два балла. По сути, у «Интера» сегодня нет права на ошибку. Но и чемпиону Испании очки очень нужны.Крайне любопытный поединок ожидается и в греческом Пирее, где «Олимпиакос» примет «Манчестер Сити». Да, очевидным фаворитом считается английский гранд, который выиграл на групповом этапе три матча из трех, в том числе и у чемпиона Греции в начале ноября (3:0). Но на своем поле его голыми руками точно не возьмешь. В родных стенах «Олимпиакос» проиграл только два из 16 последних матчей в еврокубках.Серьезная борьба ожидается и в Марселе, где местная одноименная команда схлестнется с португальским «Порту». Французская команда проиграла все три матча первого круга, а это значит, что для сохранения шансов на попадание в плей-офф сегодня в обязательном порядке должна выигрывать.В прошлом туре «Ливерпуль» нокаутировал «Аталанту» в Италии – 5:0. Но ожидать чего-то подобного в сегодняшнем матче на «Энфилде» вряд ли стоит. Все-таки уровень итальянского клуба позволяет ему рассчитывать на то, что два раза в одну воронку снаряд не попадет. Да и делать правильные выводы из неудач «Аталанта» умеет.Кроме того, в этой группе состоится игра «Аякс» – «Митьюлланд», ставки в которой тоже будут очень высоки. В случае поражения датчане, пока не набиравшие баллов на групповой стадии, лишатся шансов на выход в плей-офф.