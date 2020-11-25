Авторы 18+

Беларусь Сегодня
USD: 2.55
EUR: 3.03
Партизаны Беларуси
"неОБЫЧАЙные деревни"
Специальный проект "Беларусь помнит"
Сапраўдныя каштоўнасці
  1. Главная
  2. В футбольной Лиге чемпионов московский «Локомотив» сыграет в Мадриде против «Атлетико»

В футбольной Лиге чемпионов московский «Локомотив» сыграет в Мадриде против «Атлетико»

В футбольной Лиге чемпионов сегодня вечером матчами в квартетах «A», «B», «C» и «D» завершится четвертый тур группового этапа.

Группа «А»

В Москве «Локомотив» и «Атлетико» победителя не выявили

«Локомотив» белорусского форварда Виталия Лисаковича в последнее время неудачно выступает в чемпионате России: три поражения в четырех встречах. Но дела «железнодорожников» в Лиге чемпионов идут веселее. В первом круге группового этапа они отобрали очки у австрийского «Зальцбурга» (2:2) и испанского «Атлетико» (1:1), а также были очень близки к тому, чтобы не проиграть победителю прошлой ЛЧ немецкой «Баварии» (1:2). В общем, москвичи доказали, что способны играть на равных со всеми без исключения соперниками по групповой стадии. Впрочем, побед в активе подопечных Марко Николича все еще нет. А для того чтобы бороться за выход в плей-офф, выигрывать необходимо. В том числе желательно и сегодня. В случае победы над мадридцами «Локомотив» поднимется на второе место в турнирной таблице группы. Но решить эту задачу будет сложно. Во-первых, из-за травм сегодня на поле не выйдет несколько ключевых футболистов российской команды. Во-вторых, играть предстоит в гостях. А в-третьих, «Атлетико» сейчас на ходу: это, в частности, подтверждает то, что несколько дней назад эта команда впервые с 14 февраля 2010 года обыграла в домашнем матче чемпионата Испании «Барселону» (1:0).

В еще одном матче группы «Бавария» примет «Зальцбург». И у мюнхенцев, кажется, есть все для того, чтобы продлить свою беспрецедентную серию побед в главном еврокубке до 15 встреч. Во всяком случае, в начале ноября с чемпионом Австрии у немецкого гранда проблем не возникло (6:2).

Группа «B»

Донецкий «Шахтер» начал групповой этап с того, что неожиданно взял верх над мадридским «Реалом» (3:2) и сыграл вничью с миланским «Интером» (0:0). Но в прошлом туре «горняки» оказались больно биты менхенгладбахской «Боруссией» – 0:6 и сегодня остро нуждаются в реабилитации. Оптимизма болельщикам «Шахтера» должно добавлять то, что лазарет команды уже почти полностью опустел. Впрочем, состав «Боруссии» тоже будет близок к оптимальному – и к тому же дома эта команда крайне опасна.

В прошлом туре «Реал» сломил сопротивление «Интера» – 3:2

Перед началом групповой стадии «Интер» и «Реал» называли фаворитами квартета. Но после первого круга они идут на четвертом и третьем местах соответственно. Особенно тяжелое положение у итальянского гранда, который имеет всего два балла. По сути, у «Интера» сегодня нет права на ошибку. Но и чемпиону Испании очки очень нужны.

Группа «С»

Крайне любопытный поединок ожидается и в греческом Пирее, где «Олимпиакос» примет «Манчестер Сити». Да, очевидным фаворитом считается английский гранд, который выиграл на групповом этапе три матча из трех, в том числе и у чемпиона Греции в начале ноября (3:0). Но на своем поле его голыми руками точно не возьмешь. В родных стенах «Олимпиакос» проиграл только два из 16 последних матчей в еврокубках. 

Серьезная борьба ожидается и в Марселе, где местная одноименная команда схлестнется с португальским «Порту». Французская команда проиграла все три матча первого круга, а это значит, что для сохранения шансов на попадание в плей-офф сегодня в обязательном порядке должна выигрывать.

Группа «D»

У себя дома «Аталанта» проиграла «Ливерпулю» – 0:5 и теперь надеется на сатисфакцию

В прошлом туре «Ливерпуль» нокаутировал «Аталанту» в Италии – 5:0. Но ожидать чего-то подобного в сегодняшнем матче на «Энфилде» вряд ли стоит. Все-таки уровень итальянского клуба позволяет ему рассчитывать на то, что два раза в одну воронку снаряд не попадет. Да и делать правильные выводы из неудач «Аталанта» умеет.

Кроме того, в этой группе состоится игра «Аякс» – «Митьюлланд», ставки в которой тоже будут очень высоки. В случае поражения датчане, пока не набиравшие баллов на групповой стадии, лишатся шансов на выход в плей-офф.
«Севилья», «Челси», «Барселона» и «Ювентус» досрочно обеспечили себе участие в плей-офф ЛЧ
Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter
Фото: РЕЙТЕР
Версия для печати
Новости и статьи
В Любанском районе мужчина и женщина отравились угарным газом
В Беларуси с 1 декабря подорожают некоторые марки сигарет
В Речице иномарка наехала на лежавшего нетрезвого пешехода. Он скончался
В Токио вводят новые ограничения из-за коронавируса
Консульство Таиланда в Беларуси начало принимать документы на туристические визы
Самолет Санкт-Петербург – Москва не смог вылететь из Пулково из-за драки пассажиров
В Ляховичском районе открылся психоневрологический дом-интернат для престарелых и инвалидов
Ученые установили, эффективны ли ингаляции против коронавируса
Александра Ширвиндта госпитализировали с коронавирусом
Бойца ММА задержали в Москве после дорожного конфликта
мнение
Андрей МУКОВОЗЧИК
Соринки в глазу
Назван способ избавиться от слежки Google за iPhone
О способах видеть прекрасное рассуждают читатели в письмах в «СБ»
«Мингорсвет» украсит праздничной иллюминацией еще некоторые места столицы
В дни осенних каникул в детских лагерях Минска отдохнули и оздоровились более 8,5 тысячи школьников
Самая привлекательная спортсменка в мире похвасталась своей фигурой
В футбольной Лиге чемпионов московский «Локомотив» сыграет в Мадриде против «Атлетико»
Электронная ярмарка вакансий для молодежи Могилева пройдет 10 декабря
Перезапуск двух реакторов АЭС "Такахама" одобрили в Японии
«Севилья», «Челси», «Барселона» и «Ювентус» досрочно обеспечили себе участие в плей-офф ЛЧ
Более 90 юных участников поспорят за победу в конкурсе "Супермоделька" в Гомеле
мнение
Андрей МУКОВОЗЧИК
Перевертыши
Байден налаживает контакты с мировыми лидерами - он уже пообщался с главами более 20 стран
Политику на улицах не пишут: Байден представил кандидатов на ключевые должности в своей администрации
Стала известна причина роста числа смертельных наездов на пешеходов
Мигранты, неонацизм и угроза голода — мир продолжает лихорадить
Четверокурсник БГМУ — о вкладе студентов в борьбу с COVID-19
Российские миротворцы помогли вернуться в Нагорный Карабах более 11 тыс. беженцам
Свыше 20 молодежных проектов представят на гродненском этапе конкурса "100 идей для Беларуси"
В письмах читателей «СБ» — слова благодарности газете за помощь в решении важных проблем
Сингапур предложил выработать правила путешествий с использованием цифровых технологий
Фестиваль "Арт-парад в Витебске" пройдет в онлайн-формате
мнение
Сергей КАНАШИЦ
Цена победы
Колл-центр для раннего выявления пациентов с COVID-19 открыли в Гомельском медуниверситете
В детской инфекционной больнице Минска к маленьким пациентам с коронавирусом особый подход
Подведены итоги республиканского конкурса «Под знаком Года малой родины», в числе победителей — издания ИД «Беларусь сегодня»
Землетрясение магнитудой 4,3 произошло недалеко от Токио
Электронные ярмарки вакансий пройдут в пяти городах и районах Витебской области
Все шесть агрогородков Краснопольского района Могилевской области подключены к природному газу
В общественных приемных звучит много дельных предложений
ЕЭК обнулила пошлину на материалы для полиграфической отрасли
В России выпустят монеты с Чебурашкой и крокодилом Геной
Милый защитник: лабрадор оберегает котенка от рук хозяина (Видео)
мнение
Сергей МИХОВИЧ
За лошадью телега
Почти 5000 человек пострадали от снежной бури в Китае
Макрон предполагает отмену карантина во Франции с 15 декабря
Восемь человек погибли в результате тропического шторма в Сомали
Авторы
СКАНИРУЙТЕ