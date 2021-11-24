В футбольной ЛЧ восемью матчами закроется пятый тур групповой стадии

В конце сентября ПСЖ обыграл «МС» на своем поле – 2:0, но что принесет игра в Манчестере?

Тренировка «Шерифа»

Пожалуй, главный матч вечера состоится на стадионе «Этихад» в Манчестере, где ожидается ремейк полуфинала предыдущего розыгрыша. «МС» (9 очков) и «Пари Сен-Жермен» (8) находятся всего в одном шаге от выхода в 1/8 финала. И конечно, постараются сделать его сегодня, не откладывая решение вопроса на заключительный шестой тур.«Брюгге» еще сохраняет надежды на попадание в плей-офф. Но они улетучатся в том случае, если сегодня бельгийская команда проиграет «Лейпцигу». «Быкам», хоть они уже и не претендуют на продолжение еврокубкового сезона в ЛЧ, кстати, тоже есть за что бороться. Третье место, дающее путевку в Лигу Европы, для них пока еще в зоне прямой видимости.«Ливерпуль» гарантировал себе не только участие в плей-офф Лиги чемпионов, но и первое место в этом квартете, вследствие чего сегодня может играть в свое удовольствие. Но в этом и его преимущество перед зажатым нерешенными задачами «Порту».Второй поединок дня в этой группе между «Атлетико» и «Миланом» очень важен с турнирной точки зрения для обеих команд. Перед началом группового этапа этим клубам многие сулили борьбу как минимум за вторую строку. Но так вполне может сложиться, что за бортом 1/8 финала окажутся оба. И поэтому ставки в сегодняшней игре на стадионе «Ванда Метрополитано» будут очень высоки.«Аякс» уже в плей-офф, а «Бешикташ» досрочно лишился шансов на попадание туда, да и для того, чтобы он продолжил сезон в Лиге Европы, должно очень многое сойтись. Исходя из этого матч в Стамбуле не вызывает запредельного интереса.Однако о втором поединке вечера в этой группе того же, конечно, не скажешь. «Спортинг» и дортмундская «Боруссия» имеют по шесть очков и примерно равные шансы на выход в 1/8 финала.Все билеты на матч «Шериф» – «Реал» раскупили за 40 минут. И понятно почему. В гости к чемпиону Молдовы едет самый титулованный клуб в истории главного еврокубка. И шансы на успех команды, которую возглавляет известный по работе в солигорском «Шахтере» Юрий Вернидуб, не так призрачны, как, возможно, кому-то может показаться. В игре второго тура «Шериф» шокировал всю футбольную Европу, обыграв «Королевский клуб» на «Сантьяго Бернабеу» – 2:1, и надеется, что сегодня снаряд во второй раз попадет в ту же воронку.У донецкого «Шахтера», который к настоящему времени разжился только баллом, одна задача: победить в Милане «Интер». Любой другой исход будет означать, что «горняки» досрочно лишатся шансов на плей-офф ЛЧ и даже ЛЕ.