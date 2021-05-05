В футбольном Кубке Беларуси определятся финалисты

Жодинским «автозаводцам», пусть даже и на своем поле, отыграть гандикап в три мяча у умеющего защищаться БАТЭ будет крайне сложно.А вот во второй паре ясности куда меньше. Да, «Шахтер», имеющий в запасе домашнюю победу над «Ислочью» с минимальным счетом 1:0, сейчас ближе к финалу, нежели «волки». Но подопечные Артема Радькова имеют потенциал для того, чтобы спутать карты фавориту. Тем более что с психологической уверенностью проблем у команды из Минского района быть не должно. Несколько дней назад они выиграли у гродненского «Немана» в матче чемпионата – 2:1, благодаря чему подтянулись в группу лидеров. «Шахтер», впрочем, и вовсе возглавляет таблицу ЧБ, являясь единственной командой, добившейся побед во всех семи встречах на старте турнира.Финал 30-го Кубка Беларуси по футболу запланирован на 23 мая.В прошлом сезоне обладателем трофея стал БАТЭ, в титульном поединке сломивший сопротивление брестского «Динамо» – 1:0 (после дополнительного времени). Именно борисовская дружина, выигрывавшая Кубок страны четыре раза, является самой титулованной командой за всю историю турнира.