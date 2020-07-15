В ФПБ определились с поддержкой кандидата на президентских выборах

Такое решение принято сегодня на республиканском профсоюзном форуме, участниками которого стали порядка 400 человек – профсоюзные активисты, представители всех отраслей экономики из всех регионов страны, рассказали БЕЛТА в пресс-службе ФПБ.

– Мы за мирное, спокойное развитие и порядок. Необходимо сохранить и развивать нашу Беларусь дальше. Все должны ценить, что живем и работаем, растим детей в мирной, спокойной и независимой стране, – отметил председатель Федерации профсоюзов Беларуси Михаил Орда.

От имени самой массовой общественной организации страны он также призвал всех граждан Беларуси сделать правильный и взвешенный выбор в пользу человека, который в любой ситуации отстаивает интересы нашего государства и народа.

Фото: БЕЛТА