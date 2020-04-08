В Forbes назвали самого богатого человека в мире

Директор корпорации Amazon Джефф Безос третий год подряд занимает первое место в рейтинге богатейших миллиардеров мира по версии издания Forbes, пишет ТАСС.

Глава Amazon Джефф Безос

© Amy Harris/Invision/AP



По 34-му ежегодному рейтингу самых богатых людей мира Безос владеет 113 млрд долларов, что на 18 млрд долларов меньше, чем год назад. Вторую строчку занимает один из создателей Microsoft Билл Гейтс с состоянием в 98 млрд долларов.

На третьем месте расположился генеральный директор французской группы компаний LVMH (Louis Vuitton Moet Hennessy) Бернар Арно, чье состояние оценивается в 76 млрд долларов. Находившийся ранее на третьем месте списка глава инвестиционного фонда Berkshire Hathaway Уоррен Баффетт съехал на четвертую строчку рейтинга. Его состояние оценивается в 67,5 млрд долларов, сократившись за год на 15 млрд долларов.

Пятерку богатейших людей мира замыкает миллиардер Ларри Эллисон с состоянием в 59 млрд долларов.

Всего в список Forbes вошли 2095 мировых миллиардеров, чье суммарное состояние составило 8 трлн долларов. В 2019 году в рейтинг были включены 2153 миллиардера с суммарным состоянием в 8,7 млрд долларов.