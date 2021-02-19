Правительство страны рассмотрело поправки в законодательство, предусматривающие штраф или тюремное заключение на срок до трех месяцев для граждан, отказавшихся от тестирования на коронавирус, информирует финская газета Aamulehti.
Документ должен вступить в силу в апреле.
В Министерстве социальных дел и здравоохранения Финляндии уточнили, что обязательные медицинские осмотры, в том числе проведение исследования на COVID-19, могут проводиться, например, в аэропортах и на пограничных переходах.
Предполагается, что обязательные медицинские осмотры будут проходить в стране регулярно, а не только во время распространения коронавирусной инфекции.
Фото: pixabay.com
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В Финляндии за отказ от тестирования на COVID-19 может грозить тюремное заключение
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