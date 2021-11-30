В Финляндии стоимость электричества взлетела до рекордного уровня

Цена на электричество в Финляндии побила рекорд: мегаватт-час в пиковое время стоит более 400 евро. Это примерно в пять раз выше, чем годом ранее, пишет газета Helsingin Sanomat.
При таком уровне цен финны, которые отапливают дома электричеством, должны будут оплачивать счета за электричество в размере 675 евро в месяц, а это примерно на 400–500 евро больше, чем они платили прошлой зимой. Кроме этого, граждане Финляндии дополнительно оплачивают услугу за передачу электроэнергии, но цена передачи является фиксированной.
Специалисты предполагают, что высокие цены сохранятся до июня следующего года, пока в стране не запустят АЭС "Олкилуото-3".
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