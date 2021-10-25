В Финляндии отменили требование об использовании масок в транспорте

В Финляндии с 25 октября отменяется требование об использовании масок в железнодорожном транспорте страны и общественном транспорте столицы, пишет РИА Новости.
Требование о ношении медицинских масок действовало с марта текущего года.
– С открытием общества и снятием ограничений VR решил перейти от требования к рекомендации по маскам на всех поездах дальнего и пригородного сообщения с 25 октября, – сообщил железнодорожный оператор VR.
Такая же информация распространена и компанией HSL, управляющей общественным транспортом столицы.
Теперь пассажиры смогут сами решать, использовать маску при поездке или нет. Изменилось и мнение клиентов, сообщают компании. Согласно опросу, проведенному в сентябре, только 43% пассажиров хотели надевать маску по сравнению с 58% в августе.
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