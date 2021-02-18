В лаборатории Vita в Финляндии нашли новый штамм COVID-19, который назвали Fin-796H, передает РИА Новости.
– Vita Laboratoriot Oy и Институт биотехнологии Хельсинкского университета обнаружили ранее неизвестный вариант коронавируса в образце коронавируса из южной Финляндии. Мутации в этом варианте затрудняют обнаружение хотя бы в одном из рекомендованных ВОЗ ПЦР-тестов. Это открытие может оказать значительное влияние на определение распространения болезни. Вирус SARS-CoV-2, предварительно названный вариантом Fin-796H, имеет черты как британского, так и южноафриканского вариантов, – говорится в пресс-релизе Vita Laboratories.
На сегодняшний день известно о нескольких различных мутациях COVID-19. Практически все штаммы обладают сходством с британским, южноафриканским, бразильским или японским вариантами. Как отмечается в прес-релизе финской лаборатории, мутация, выявленная в Финляндии, не похожа на все названные. Кроме того, ПЦР-тесты не способны обнаружить новый штамм.
Фото: БЕЛТА
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В Финляндии обнаружили новую мутацию коронавируса
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