В Финляндии десять человек скончались от неизвестного наркотического вещества. Об этом информирует телерадиокомпания Yle.
Фото: pixabay.com
Согласно некоторым данным, за последний месяц в Хельсинки умерли пять человек. У всех в крови были обнаружены следы седативных препаратов. Аналогичное количество смертей было зафиксировано и в городе Турку.
Отмечается, что ранее финские общественники предупреждали о появлении на черном рынке нового содержащего опиоидные анальгетики наркотика, который представляет серьезную угрозу жизни.
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В Финляндии 10 человек умерли от неизвестного наркотика
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