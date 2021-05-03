В Финляндии 10 человек умерли от неизвестного наркотика

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Согласно некоторым данным, за последний месяц в Хельсинки умерли пять человек. У всех в крови были обнаружены следы седативных препаратов. Аналогичное количество смертей было зафиксировано и в городе Турку.Отмечается, что ранее финские общественники предупреждали о появлении на черном рынке нового содержащего опиоидные анальгетики наркотика, который представляет серьезную угрозу жизни.