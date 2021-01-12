В финале турнира в Абу-Даби Соболенко сыграет с Кудерметовой

Фото:

wtatennis.com

Россиянка провалила начало матча – 1:3, затем взяла четыре гейма подряд и подобралась на максимально близкое расстояние к тому, чтобы закрыть первый сет. Но тут уже пришел черед Костюк отличиться на приеме, в результате чего выяснение отношений дошло до тай-брейка. Он тоже прошел в равной и крайне нервной борьбе. Но россиянка все-таки оказалась чуть лучше на решающих мячах.Во второй партии качели продолжились. Но на этот раз обошлось без тай-брейка. Кудерметова сделала на один брейк больше (три против двух) и закрыла матч в свою пользу.Ранее россиянка оставила не у дел эстонку Анетт Контавейт (7:5, 6:1), итальянку Бьянку Турати (6:2, 6:1), испанку Паулу Бадосу (6:4, 4:6, 6:1) и украинку Элину Свитолину (5:7, 6:3, 7:6).Что же касается Арины Соболенко, то она по пути в титульный поединок, напомним, выбила из турнирной сетки словенку Полону Херцог (7:6, 6:2), австралийку Айлу Томлянович (7:5, 6:4), Онс Жабер из Туниса (6:2, 6:4), Елену Рыбакину из Казахстана (6:4, 4:6, 6:3) и гречанку Марию Саккари (6:3, 6:2). Победная серия белоруски, начавшаяся еще в октябре прошлого года, насчитывает уже 14 встреч.Александра Саснович (WTA: 90) выступление на турнире в столице Объединенных Арабских Эмиратов завершила на стадии 1/16 финала. На старте белоруска победила венгерку Анну Бондарь (WTA: 275) – 6:2, 6:3. Но в матче второго круга потерпела поражение от 15-й ракетки планеты Гарбинье Мугурусы из Испании – 1:6, 4:6.Соревнования в Абу-Даби – один из ключевых этапов подготовки теннисисток к намеченному на февраль Открытому чемпионату Австралии.