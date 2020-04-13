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  2. В филиале «ТЭЦ-5» РУП «Минскэнерго» начинают подготовку тепловых сетей к осенне-зимнему периоду

В филиале «ТЭЦ-5» РУП «Минскэнерго» начинают подготовку тепловых сетей к осенне-зимнему периоду

Филиал «ТЭЦ-5» РУП «Минскэнерго» приступает к подготовке тепловых сетей к осенне-зимнему периоду, сообщается на официальном сайте РУП «Минскэнерго».

Фото: vk.com/minskenergo

В этом году запланирован ремонт тепловой изоляции квартальных тепловых сетей в городском поселке Руденск протяженностью теплосети 2,227 км в однотрубном исчислении, а также магистральных тепловых сетей до УЗ-301 (узел-301) протяженностью 1,394 км в однотрубном исчислении.

«Ремонт тепловых сетей представляет собой комплекс технических мероприятий, направленных на поддержание или восстановление первоначальных эксплуатационных качеств, а также на модернизацию как отдельных конструкций и элементов, так и тепловой сети в целом, что обеспечивает надежность и повышение ее экономичности», — говорится в сообщении.

Помимо ремонта в этом году также будут выполнены реконструкции участков тепловой сети в Руденске от тепловой камеры № 2 до центрального теплового пункта (котельная) ГУО Руденская вспомогательная школа-интернат на ул. Ленинской, 45 и реконструкция участка тепловых сетей от тепловой камеры № 31 до тепловой камеры № К35 на ул. Первомайской.

После длительной эксплуатации квартальные тепловые сети на этих участках нуждаются в реконструкции. Проектируемые участки тепломагистрали прокладываются с учетом существующих подземных инженерных коммуникаций, рельефа местности и существующих строений.

Прокладка труб в изоляции из пенополиуретана является наиболее прогрессивной, так как обеспечивает надежную защиту трубопроводов от коррозии, увлажнения и значительно уменьшает потери тепла через изоляцию. Продолжительность службы тепловых сетей из этих труб составляет не менее 30 лет.

Благоустройство территории, восстановление дорожных покрытий будут выполнены вслед за окончанием работ по монтажу тепловых сетей.

Продолжительность строительства объекта определена на основании принятых организационно-технологических схем и расчета продолжительности строительства и составляет четыре месяца. Договор с подрядной организацией заключен. Работы начнутся уже в следующем месяце.
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