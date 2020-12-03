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В филиале БГТУ торжественно открыли обновленный «Дом природы»

Обновленный «Дом природы» в торжественной обстановке официально открыт в филиале Белорусского государственного технологического университета «Негорельский учебно-опытный лесхоз», сообщила пресс-служба вуза.


– В рамках проведения Инновационной недели, посвященной 90-летию БГТУ, в филиале «Негорельский учебно-опытный лесхоз» в торжественной обстановке был открыт обновленный «Дом природы», – проинформировали в пресс-службе. – Директор филиала Казимир Кожушко и заместитель директора по учебно-опытной работе Екатерина Христина совместно разрезали красную ленточку у входа в экспозицию.

«Дом природы» олицетворяет собой новый подход к экспозиции существовавшего ранее на базе лесхоза музея природы.

– Было важно обновить экспозицию, включив в нее элементы мультимедийных технологий, – подчеркнул Казимир Кожушко. – Это нужно как для организации учебной практики, так и для популяризации профессии инженера лесного хозяйства. Теперь в «Доме природы» используются самые современные ИТ-технологии.


Негорельский учебно-опытный лесхоз был организован в мае 1948 года. С момента образования был закреплен в качестве учебно-опытной базы за Белорусским лесотехническим институтом им. С. М. Кирова для проведения учебных, производственных, преддипломных практик студентов, а также выполнения опытной и научно-исследовательской работы сотрудниками и студентами института, инженерно-техническими работниками лесхоза. В настоящее время Негорельский учебно-опытный лесхоз состоит из трех лесничеств. Общая площадь – 17 107,6 га, на которой расположены охотничье хозяйство, питомник, «Дом природы», производственно-техническая база, ботанический сад площадью 25 га, насчитывающий более 600 видов древесно-кустарниковых пород многих стран мира.

Ежегодно в Негорельском учебно-опытном лесхозе проходят учебную и производственную практики около 1000 будущих инженеров лесного хозяйства, садово-паркового строительства, механиков лесной и деревообрабатывающей промышленности, технологов лесозаготовок и деревообработки, экономистов-менеджеров лесного комплекса.

Для учащихся БГТУ обновленный «Дом природы» был открыт ранее. Помимо студентов здесь регулярно проводят экскурсии для школьников: в вузе считают, что это одна из важных составляющих профориентации подростков.

Фото: пресс-служба БГТУ
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