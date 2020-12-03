В филиале БГТУ торжественно открыли обновленный «Дом природы»

– проинформировали в пресс-службе. –«Дом природы» олицетворяет собой новый подход к экспозиции существовавшего ранее на базе лесхоза музея природы.– подчеркнул Казимир Кожушко. –Негорельский учебно-опытный лесхоз был организован в мае 1948 года. С момента образования был закреплен в качестве учебно-опытной базы за Белорусским лесотехническим институтом им. С. М. Кирова для проведения учебных, производственных, преддипломных практик студентов, а также выполнения опытной и научно-исследовательской работы сотрудниками и студентами института, инженерно-техническими работниками лесхоза. В настоящее время Негорельский учебно-опытный лесхоз состоит из трех лесничеств. Общая площадь – 17 107,6 га, на которой расположены охотничье хозяйство, питомник, «Дом природы», производственно-техническая база, ботанический сад площадью 25 га, насчитывающий более 600 видов древесно-кустарниковых пород многих стран мира.Ежегодно в Негорельском учебно-опытном лесхозе проходят учебную и производственную практики около 1000 будущих инженеров лесного хозяйства, садово-паркового строительства, механиков лесной и деревообрабатывающей промышленности, технологов лесозаготовок и деревообработки, экономистов-менеджеров лесного комплекса.Для учащихся БГТУ обновленный «Дом природы» был открыт ранее. Помимо студентов здесь регулярно проводят экскурсии для школьников: в вузе считают, что это одна из важных составляющих профориентации подростков.Фото: пресс-служба БГТУ