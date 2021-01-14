В феврале денежный поток повернется только к этим знакам зодиака

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Начало 2021 года может стать для Близнецов переломным в плане профессиональной деятельности и заработка денег. Удача будет сопутствовать самым активным и трудолюбивым Близнецам. В феврале появится реальный шанс основательно укрепить свои финансовые позиции. Только не думайте, что все само придет к вам в руки. Придется укреплять свой авторитет среди коллег и партнеров, расширять круг деловых связей и знакомств, а также заниматься тщательной проработкой текущих вопросов.В самом начале февраля Раки получат свободу выбора, которая будет дана им для того, чтобы коренным образом изменить свою жизнь. Определив для себя вектор дальнейшего развития, Ракам не стоит медлить ни минуты. Звезды рекомендуют представителям этого знака обратить внимание на уже существующие дела и проекты. Именно там кроется возможность для получения дополнительного стабильного дохода. Важно помнить, что действовать необходимо трезво и расчетливо.Авторитет Дев будет стремительно расти с начала года. Поэтому уже в феврале возможны перспективные предложения, выгодное и социально, и финансово повышение по службе или даже заграничные командировки. Если предыдущий год Крысы складывался для вас не очень удачно в финансовом плане, то как только Бык сменить Крысу, а это произойдет 11 февраля, колесо финансовой фортуны повернется к вам. Не упускайте шансов!Звезды уверены: с наступление года Быка у Водолеев произойдут значительные перемены в карьере. Возможна кардинальная смена профессии, уход в новую сферу деятельности. Но все перемены, которые стремительно начнут происходить уже с середины февраля, принесут Водолеям не только моральное удовлетворение, но и приличное увеличение материального достатка. Кроме того, есть реальный шанс заложить прочный фундамент для того, чтобы в будущем иметь еще и пассивный доход.