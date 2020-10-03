Авторы 18+

Беларусь Сегодня
USD: 2.62
EUR: 3.07
Партизаны Беларуси
"неОБЫЧАЙные деревни"
Специальный проект "Беларусь помнит"
Сапраўдныя каштоўнасці
  1. Главная
  2. V Фестиваль-конкурс народного творчества «Кричевский конек» прошел в райцентре

V Фестиваль-конкурс народного творчества «Кричевский конек» прошел в райцентре

Юбилей фестиваля, посвященного глиняной игрушке-свистульке, мастерство изготовления которой возрождают на кричевской земле, собрал вместе белорусских и российских мастеров: начинающих и практикующих, юных и убеленных сединами.

В этом году у жюри не было строгой темы для лепки. Идейные организаторы конкурса народный мастер Беларуси Вячеслав ЯКОВЕНКО и член Белорусского союза мастеров народного творчества Любовь ЯЩЕНКО считают, что вдохновение — самое главное. Участники состязания создавали то, что придумали: от настенных панно до конька-свистульки. И конечно, главным стало не призовое место, а возможность пообщаться с единомышленниками.

На выставке-ярмарке кроме различных вариантов глиняных кричевских утко-коней были также куклы-обереги, замысловатые статуэтки, картины и разнообразные яства белорусской национальной кухни.

















Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter
Подпишись на SB.BY в один клик
Фото: САЗОНОВ Андрей
Версия для печати
Новости и статьи
Американские ученые обнаружили новое осложнение коронавируса
Гороскоп на неделю с 5 по 11 октября
Шторм "Гамма" обрушился на побережье Мексики
Три сенатора США за два дня заразились коронавирусом
Гороскоп на 5 октября
В Турции начали испытания вакцин отечественного производства от коронавируса на людях
В Ленинградской области совершил аварийную посадку легкомоторный самолет
V Фестиваль-конкурс народного творчества «Кричевский конек» прошел в райцентре
Футболисты ЦСКА поднялись на третье место в чемпионате России
Волейболисты сборной Беларуси уступили в полуфинале молодежного ЧЕ-2020 в Чехии
мнение
Андрей МУКОВОЗЧИК
Памятка протестующим
Арина Соболенко завершила выступление на "Ролан Гаррос" 
Тремя матчами начался 20-й тур ЧБ по футболу в первой лиге
Следственный комитет разбирается в обстоятельствах смертельного травмирования мужчины
В ДТП в Минске пострадали дети
Ярославский "Локомотив" уступил "Йокериту" в матче чемпионата КХЛ
Дзержинский «Арсенал» стал пятым четвертьфиналистом Кубка Беларуси по футболу
Чемпионат мира по лыжным видам спорта 2025 года пройдет в Норвегии
Хоккеисты "Гомеля" крупно победили "Динамо-Молодечно" в матче чемпионата Беларуси
Футболистки "Динамо-БГУФК" впервые стали чемпионками Беларуси
Порошенко госпитализировали в одну из киевских больниц
блог
Анатолий ЛЕМЕШЁНОК
Незнакомцы на берегу
Премьер-министр Великобритании и глава ЕК согласились с важностью достижения соглашения по Brexit
Итальянский гонщик Филиппо Ганна победил на первом этапе "Джиро д'Италия"
В Брестской крепости финишировал республиканский автопробег «За единую Беларусь»
Белорусы могут внести в Палату представителей предложения об изменениях в Конституцию
«Минск» обыграл «Рух» в 1/8 финала Кубка страны по футболу
Стрельба произошла в жилом доме в Торонто
Как осенью пересаживать лилии. Советы эксперта
Индия успешно испытала сверхзвуковую баллистическую ракету "Шаурья"
Футболистки "Немана" разгромили "Днепр" в матче женского чемпионата Беларуси
В Тегеране закрывают школы, мечети и кафе из-за третьей волны коронавируса
мнение
Василий ГЕДРОЙЦ
Своего навалом, а мы везем чужое
Иностранцам без справки о тесте на коронавирус ограничат въезд в Казахстан
Осенняя ярмарка прошла в Солигорске
В Афганистане из-за взрыва погибли 15 человек
Минские власти запустят Telegram-каналы для обсуждения с горожанами вопросов ЖКХ
Самодельное взрывное устройство обнаружили в поезде в ФРГ
На юге Франции из-за непогоды 9 человек пропали без вести
Парень показал завораживающую работу "песочных" часов с шариком - видео
Соболенко уступила Жабер в 1/16 финала Roland Garros
Футболисты "Ислочи" стали четвертьфиналистами Кубка Беларуси
Рев моторов и доброта: байкеры привезли подарки воспитанникам Улуковской школы-интерната
мнение
Татьяна БИЗЮК
Учителю хочется дарить цветы всегда
Хоккеисты столичной "Юности" победили "Могилев" в матче чемпионата Беларуси
Инжир можно вырастить и в Беларуси
Французский след, очарование старинных улочек Медины, розы пустыни и гостеприимные люди: туристическая Африка глазами нашего корреспондента
Авторы
СКАНИРУЙТЕ