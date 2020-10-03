V Фестиваль-конкурс народного творчества «Кричевский конек» прошел в райцентре

В этом году у жюри не было строгой темы для лепки. Идейные организаторы конкурса народный мастер Беларуси Вячеслав ЯКОВЕНКО и член Белорусского союза мастеров народного творчества Любовь ЯЩЕНКО считают, что вдохновение — самое главное. Участники состязания создавали то, что придумали: от настенных панно до конька-свистульки. И конечно, главным стало не призовое место, а возможность пообщаться с единомышленниками.На выставке-ярмарке кроме различных вариантов глиняных кричевских утко-коней были также куклы-обереги, замысловатые статуэтки, картины и разнообразные яства белорусской национальной кухни.