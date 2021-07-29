В Фаниполе обрушились стена и свод строящегося здания храма-часовни. Об этом сообщили в МЧС.
Фото из архива БЕЛТА
Инцидент произошел 28 июля. В 10:56 спасателям поступило сообщение об обрушении блочно-кирпичной стены и кирпичного свода в строящемся храме-часовне прихода храма Вознесения Господня.
По данным спасателей, никто не пострадал. Причина обрушения устанавливается.
Опубликовано:
1249
В Фаниполе обрушились стена и свод строящегося храма-часовни
Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter
мнение
Николай ЩЕКИН
Миграционный кризис в Литве - пример того, как будет меняться политический ландшафт в Европе