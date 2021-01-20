В Фаниполе из-за аварии без тепла и горячей воды остались 65 многоквартирных домов, сообщает пресс-служба МЧС.
Инцидент произошел 19 января около 19:00. Спасателям поступило сообщение о том, что произошел прорыв трубопровода теплоснабжения диаметром 76 мм. На время проведения ремонтных работ без теплоснабжения и горячего водоснабжения оказались 65 многоквартирных жилых домов, школа, гимназия, детский сад, поликлиника и дошкольный центр развития ребенка.
Отмечается, что в 21:37 теплоснабжение и горячее водоснабжение потребителей было восстановлено.
Фото: pixabay.com
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В Фаниполе из-за аварии без тепла и горячей воды остались 65 многоквартирных домов
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