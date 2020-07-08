Американская компания Facebook собирается принимать меры, чтобы в принадлежащих ей социальных сетях не было записей, которые разжигают ненависть. Об этом сообщается в заявлении корпорации, распространенном после встречи ее руководителей с главами правозащитных организаций, начавших ее бойкот, пишет ТАСС.
© AP Photo/Noah Berger
По словам председателя Facebook, эта встреча, прошедшая в формате телеконференции, стала для руководителей компании "возможностью ознакомиться с мнением организаторов кампании" по отказу от публикации рекламы в соцсетях. "Они хотят, чтобы в Facebook не было разжигающих ненависть сообщений, мы тоже этого хотим. Вот почему так важно, чтобы мы трудились над этим", – подчеркнули в компании.
В прошедших консультациях участвовали глава Facebook Марк Цукерберг и операционный директор компании Шерил Сэндберг, а также представители неправительственных организаций, выступивших за бойкот компании. Среди них – Free Press, Антидиффамационная лига, Национальная ассоциация содействия прогрессу цветного населения и Color of Change. Правозащитники собираются продолжить акцию, так как организация отказалась выполнять их требования.
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В Facebook пообещали удалять разжигающие ненависть записи
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