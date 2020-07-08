В Facebook пообещали удалять разжигающие ненависть записи

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По словам председателя Facebook, эта встреча, прошедшая в формате телеконференции, стала для руководителей компании "возможностью ознакомиться с мнением организаторов кампании" по отказу от публикации рекламы в соцсетях., – подчеркнули в компании.В прошедших консультациях участвовали глава Facebook Марк Цукерберг и операционный директор компании Шерил Сэндберг, а также представители неправительственных организаций, выступивших за бойкот компании. Среди них – Free Press, Антидиффамационная лига, Национальная ассоциация содействия прогрессу цветного населения и Color of Change. Правозащитники собираются продолжить акцию, так как организация отказалась выполнять их требования.