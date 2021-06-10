В Евросоюзе привит каждый второй взрослый житель

Председатель подчеркнула, что около 100 млн жителей ЕС уже получили полную защиту от коронавируса – две прививки. У Евросоюза есть все шансы достичь поставленной цели – получить до конца июля такое количество вакцин, чтобы обеспечить вакцинацию 70% взрослого населения ЕС. По данным Европейского центра по профилактике заболеваний и борьбе с ними, минимум одну дозу вакцины получили 183,1 млн жителей стран ЕС.По данным портала Worldometer, коронавирусом с начала пандемии заразились более 175 млн жителей планеты. Около 3,8 млн пациентов скончались с подтвержденным диагнозом COVID-19.