В Европе цена на газ достигла максимума

Стоимость газа на фьючерсном рынке Европы снова достигла рекордного показателя и составила более 670 долларов за тысячу кубометров, информирует РИА Новости.
Стоимость октябрьского фьючерса на газ по индексу голландского TTF, самого ликвидного европейского хаба, в начале торговой сессии сложилась на уровне 661,6 доллара за тысячу кубометров. На протяжении дня цена корректировалась до 649,1 доллара, а в 13:12 превысила 670 долларов и достигла 672,3 доллара. Новый показатель стал рекордным в Европе.
Агентство уточняет, что рост стоимости обусловлен низким запасом газа в европейских газохранилищах из-за холодной зимы и жаркого лета в нынешнем году. Директор группы по природным ресурсам и сырьевым товарам агентства Fitch Дмитрий Маринченко уточнил, что это, скорее всего, накладывается на нежелание "Газпрома" значительно увеличивать закачку газа в хранилища или увеличивать продажи на спотовом рынке накануне запуска "Северного потока – 2".
Рекордные цены на газ были установлены двумя днями ранее. 6 сентября стоимость октябрьского фьючерса сложилась на уровне чуть более 650 долларов за тысячу кубометров.
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