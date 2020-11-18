В библиотеке Odeuropa можно будет оценить разные запахи периода с XVI по XX век, сообщает РИА Новости.
Проект создания анонсировали европейские историки и специалисты по искусственному интеллекту. К работам приступают в январе.
– Если вы будете просматривать тексты, опубликованные в Европе с 1500 года, вы увидите немало информации о запахах, начиная от религиозных (например, ладан), и заканчивая табаком, – рассказал Уильям Таллетт из Кембриджского университета, член команды Odeuropa.
Будут разработаны программы, которые смогут искать в старых текстах описания ароматов и возможные иллюстрации. Собранная информация станет основой для создания онлайн-энциклопедии европейских запахов. Важное место займут отсылки к местам и эмоциям, с которыми они связаны.
Таллетт отметил: в этом проекте очень важно понять, как запахи и их использование менялись со временем. Будет налажено сотрудничество с химиками и парфюмерами; воссозданные запахи прошлого века, возможно, будут применяться и в музеях.
Фото: tsn.ua
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В Европе создадут библиотеку запахов прошлых веков
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