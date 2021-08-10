В Европе обновлен рекорд по ценам на газ

РИА Новости публикует данные торгов на европейском форвардном рынке на хабе TTF (Нидерланды). Согласно им, цена на газ превысила рекордные 550 долларов за 1 тысячу кубометров.
Агентство отмечает, что в течение дня стоимость газа поднималась до 553 долларов на тысячу кубометров.
Резкий рост цен на газ на форвардном рынке начался в 2020-м. Год назад средняя за день цена фьючерса была около 150,6 доллара за 1 тысячу кубометров. То есть за год стоимость увеличилась в 3,6 раза.
Рост коснулся и спотовых цен. По данным РИА Новости, стоимость контракта "на день вперед" во вторник достигала 517 долларов за 1 тысячу кубометров. Средняя в августе этого года спотовая цена равняется 511 долларам. Это намного больше, чем в августе 2020-го (89 долларов).
Как уточнили в агентстве, на обновление исторических максимумов повлияла авария на заводе "Газпрома" под Новым Уренгоем на прошлой неделе.
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