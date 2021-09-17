В Еврокомиссии сообщили, что газохранилища ЕС заполнены по меньшей мере на 70%

Газохранилища Евросоюза в настоящее время заполнены по меньшей мере на 70%, передает ТАСС.
– На данный момент стратегические запасы газа в странах Евросоюза составляют 71% от всех мощностей [газохранилищ], – уточнила представитель Еврокомиссии Вивиан Лунела.
Она также добавила, что годом ранее этот показатель равнялся 82%.
Наряду с этим Вивиан Лунела объяснила рост стоимости газа в Европе. Она считает, что на это повлияло совпадение нескольких объективных факторов.
– Еврокомиссия полностью осведомлена о значительном росте цен на газ и мониторит ситуацию в странах сообщества в отношении пиков цены. В период пандемии в прошлом году цены на электричество были рекордно низкими (в связи с локдауном и остановкой части промышленности в Европе. – Прим. ТАСС), с этой точки зрения роста цен следовало ожидать. Сейчас высокие цены – это результат комбинации факторов. В значительной степени он вызван ростом мирового спроса на газ в результате восстановления экономики стран после пандемии. В меньшей степени это стало следствием удорожания квот на выбросы CO2 в европейской системе торговли экологическими квотами (ETC), – рассказала Вивиан Лунела.
Уточняется, что рост стоимости на квоты ETC вызывает дополнительный спрос на газ как наиболее экологически чистый вид традиционного топлива.
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