В этом году в Могилеве благоустроят около 20 объектов

Об этом сообщили в фильме телепроекта «СДЕЛАНО!», который вышел на канале СТВ. Гармонии городскому ритму добавит новая дубль-трасса: от въездных ворот и молодых микрорайонов станет проще добраться до центра. На карандаше и другие проекты благоустройства – только в этом году их более двух десятков.





По словам начальника управления архитектуры и градостроительства Могилевского горисполкома Владимира Скачека, за последнее время уже многое сделано в плане благоустройства областного центра:

– Выполнена реконструкция Минского шоссе – въездной магистрали со стороны столицы. Установлена арка в честь 750-летия города Могилева. Капитально отремонтирована улица Первомайская, которая была в ненадлежащем состоянии. Построен ряд объектов социального назначения. Это школа в новом микрорайоне Казимировка, детский сад. Также прошла реконструкция родильного отделения, расширение онкодиспансера. Заканчивается строительство поликлиники.