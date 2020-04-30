В этом году в Беларусь поступило около 20 млн долларов безвозмездной помощи из-за рубежа

Такую информацию озвучил директор Департамента по гуманитарной деятельности Управления делами Президента Игорь Кудревич на совещании у Главы государства по вопросам поступления и использования иностранной безвозмездной помощи (ИБП). По словам Игоря Кудревича, в проекте декрета об иностранной безвозмездной помощи, который вынесен для обсуждения, нашли отражение все без исключения поручения Президента по изменению порядка регистрации иностранной безвозмездной помощи, ее освобождения от налогов, сборов, пошлин.

— За три года в Беларусь поступило помощи в виде денег и товаров на сумму 238 миллионов долларов. За текущий период 2020 года поступило 19,8 миллиона долларов, — отметил Игорь Кудревич.

В Департаменте по гуманитарной деятельности Управления делами Президента уточнили, что наибольший удельный вес в общем объеме полученной помощи занимают общественные организации, доля которых за последние три года выросла с 33 до 55 процентов (с 28,5 млн долларов в 2017 году до 45,89 млн долларов в 2019-м). Положительная динамика отмечается и при получении ИБП религиозными организациями — с 4,5 млн. долларов в 2017 году до 6,42 млн долларов в 2019-м. Вместе с тем снижаются объемы помощи, получаемой органами госуправления и госучреждениями, спортивными федерациями и организациями.

Получаемая общественными организациями ИБП, как правило, используется на финансирование строительства, технического оснащения, реконструкции социальных объектов, учреждений здравоохранения и образования. Высокий уровень интереса доноров прослеживается в отношении социальной поддержки малообеспеченных граждан, бывших узников, беженцев, ветеранов и инвалидов, детей.

Максимальный объем поступлений приходится на организации г. Минска и Минской области. При этом более 30 процентов ИБП, получаемой организациями г. Минска и Минской области, направляются в другие регионы республики, в первую очередь пострадавшие от чернобыльской катастрофы, — Гомельскую и Могилевскую области.

Более 60 процентов объема поступающей помощи приходится на долю США, Швейцарии, Германии, России, Китая, Австрии, Великобритании, Нидерландов, Швеции и Польши. Наибольший объем средств направляется в сферу здравоохранения и для оказания социальной поддержки малообеспеченных граждан, инвалидов, пенсионеров, детей, а также на развитие физической культуры и спорта.