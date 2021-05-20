Об этом сообщила консультант Главного управления воспитательной работы и молодежной политики Министерства образования.
Фото из архива БЕЛТА
– Последние звонки 29 мая пройдут как обычно – это будет торжественная линейка на открытой площадке возле школы. А вот выпускные вечера 10 июня Министерство образования рекомендует не проводить на развлекательных площадках, а сделать акцент на более камерном торжестве. Это может быть школьный капустник или закладка аллеи, что подчеркнет связь поколений и станет ярким эпизодом.
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В этом году последние звонки пройдут традиционно, однако выпускные вечера Минобразования рекомендует провести в стенах школы
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