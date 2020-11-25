В этом году рождественская ярмарка на столичной площадке с уличной едой «Песочница» отменена, сообщает Минск-Новости.
Решение об отмене ярмарки принято из-за ряда причин. Главная из них – эпидемиологическая обстановка в стране.
– Мы переживаем за наших гостей и их здоровье, – подчеркнули представители проекта.
В «Песочнице» планируют, что в мае 2021 года площадка будет принимать горожан и гостей столицы.
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В этом году «Песочница» не будет проводить рождественскую ярмарку
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Фото: Владимир ШЛАПАК