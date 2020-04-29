На очередной «Оскар» смогут номинироваться фильмы, которые не находились в прокате

Процесс выдвижения фильмов на кинопремию «Оскар» претерпел изменения из-за пандемии коронавируса. В этом году претендовать на приз смогут фильмы, не бывшие в кинопрокате — вышедшие на различных интернет-платформах. Такое решение приняла Американская академия киноискусств, говорится в сообщении на официальном сайте кинопремии.





Для участия в премии фильм должен быть размещен на собственном стриминговом сайте Академии в течение 60 дней с даты его выхода, передает ТАСС.

Исключение сделано лишь для очередной 93-й церемонии "Оскар", которая должна пройти 28 февраля 2021 года. По правилам академии, номинантами на "Оскар" могут быть фильмы, которые находились в прокате в любом коммерческом кинотеатре Лос-Анджелеса хотя бы одну неделю календарного года, который предшествует вручению премии.

Правила кинопремии претерпели и другие изменения. Так, чтобы претендовать на "Оскар" за лучшую музыку, фильму теперь необходимо содержать не менее 60% оригинального саундтрека, а в фильмах-продолжениях и частях франшиз — не менее 80%. Кроме этого, награды за лучший звук и лучший звуковой монтаж будут объединены в одну премию за лучшие достижения в области звука.