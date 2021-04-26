Об этом сообщила Наталья Шмелева, заведующая лабораторией гриппа и гриппоподобных заболеваний РНПЦ эпидемиологии и микробиологии.
– Этот сезон был очень интересный. Мы заметили, что вирусы гриппа практически не циркулировали: частота встречаемости – 0,1 процента. Можно говорить о том, что COVID-19 практически вытеснил грипп.
Фото: архив БЕЛТА
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В этом году коронавирус практически вытеснил грипп: частота его встречаемости – 0,1%
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