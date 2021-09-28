В этом году государственная социальная адресная помощь на 33 млн рублей оказана более чем 83 тысячам пожилых нетрудоспособных граждан

Поддержка и социальная защита пожилых людей – один из основных приоритетов государственной социальной политики нашей страны. В возрасте 65 лет и старше находится 16 процентов населения Беларуси – это почти полтора миллиона человек.

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– Для поддержки пожилых людей создана сеть из 146 территориальных центров социального обслуживания населения, – рассказала Татьяна Федорова, начальник главного управления социального обслуживания и социальной помощи Министерства труда и социальной защиты. – Очень популярны сейчас 155 отделений дневного пребывания, их посещают почти 13 тысяч человек. Там бабушки и дедушки могут заниматься творчеством, физическими упражнениями, танцами, освоением компьютерной грамотности и многим другим. Нередко в этих кружках преподают возрастные волонтеры. Территориальные центры тоже разворачивают деятельность волонтерских отрядов серебряного возраста – в них заняты более 2000 активистов, которое свободное время направляют на поддержку других людей.

При оказании социальной поддержки пожилым людям особое внимание уделяется ветеранам Великой Отечественной войны и лицам, пострадавшим от последствий войны, а также одиноким пожилым людям. Ежегодно условия их жизни обследуются территориальными центрами с тем, чтобы определить, какие проблемы у них есть, и оказать помощь.

– В ходе таких обследований в этом году выявлено около 20,5 тысячи одиноких людей, нуждающихся в поддержке, – сообщила Татьяна Федорова. – 90 процентов поступивших заявок уже выполнено, остальные продолжают выполняться в плановом порядке.

Кроме того, комиссии приходят к одиноким и одиноко проживающим пожилым людям, чтобы определить, насколько соответствует их жилище правилам пожарной безопасности. При необходимости помогают в установке автономных пожарных извещателей, ремонте печей, замене электропроводки. Такую поддержку получили более 6 тысяч пожилых людей на общую сумму 300 тысяч рублей.

За теми, кто нуждается в помощи, закреплены предприятия, учреждения образования. Их представители помогают бабушкам и дедушкам убрать двор и приусадебный участок, заготовить на зиму овощи и дрова.

– В соответствии с Указом Президента ежегодно с 2022 года ветеранам Великой Отечественной войны и лицам, пострадавшим от ее последствий, будет выплачиваться к Дню Победы материальная помощь, – напомнила Татьяна Николаевна. – Размер ее и порядок выплаты будет ежегодно определяться Правительством в первом квартале.

При возникновении у пожилых людей трудной жизненной ситуации, требующей материальной поддержки, они могут ее получить благодаря системе государственной социальной адресной помощи. В этом году такая помощь оказана более чем 83 тысячам нетрудоспособных граждан, затрачено на нее 33 млн рублей.

Людмила Жилевич, руководитель Республиканского геронтологического центра (активного долголетия), отметила: особенность заботы о пожилых людях состоит в том, что первичная медицинская помощь им тесно переплетается с медико-социальной.

Многие люди почтенного возраста живут в сельской местности. Для своевременного оказания им медицинской помощи созданы передвижные мобильные бригады, увеличено количество машин скорой помощи. Практикуются консультирование по телефону, посредством интернета. Телемедицинские технологии, подключенные в 262 организациях здравоохранения, позволяют врачу общей практики из региона быстро получить совет специалиста любого уровня.

– Альтернативы вакцинации сегодня нет, – напомнила Людмила Жилевич. – Она дает возможность жить. Мы просим пожилых граждан вакцинироваться своевременно.

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