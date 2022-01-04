В этом году экспорт строительных услуг должен достичь 750 миллионов долларов

Об этом сообщил сегодня журналистам министр архитектуры и строительства Руслан Пархамович. По его словам, основная причина недобора по строительному комплексу в прошлом году – снижение инвестиционной активности в стране:
– Именно поэтому ниже ста процентов оказались объемы строительно-монтажных работ. Правительством поставлена задача по более активному выходу на зарубежные рынки. На 2022 год доведен показатель в 750 миллионов долларов по экспорту. Он с лихвой перекроет те недочеты, которые оказались у нас по результатам прошлого года.
Руслан Пархамович уточнил, что по итогам прошлого года экспорт ориентировочно сложится в размере около 610–615 миллионов долларов.
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