В Эстонии захотели забрать часть территории России

Он высказал мнение о том, что Тартуский мирный договор, заключенный между Россией и Эстонией в 1920 году, и обозначенная в этом документе госграница все еще действуют. Политик считает: нет необходимости узаконивать преступную оккупацию Печор и территорий за Нарвой.Эстонский политик Хенн Пыллуаас обратился и к истории конфликта. Москва признает Тартуский договор историческим документом, но не считает его действующим.Так, заявление спикера эстонского парламента можно трактовать как территориальные претензии к России.Переговоры о границе между Россией и Эстонией идут уже несколько лет. В 2005 году государства подписали первый пограничный договор, но во время ратификации эстонская сторона включила в него упоминание Тартуского мирного договора, после чего российская столица отозвала подпись. В 2014 году страны подписали новое соглашение, которое не стало действительным до этого момента.Официально Эстония признает отсутствие территориальных претензий к России. Президент Керсти Кальюлайд рассказала, что условиями принятия страны в НАТО был отказ от территориальных претензий и сохранение границ, сформировавшихся после Второй мировой войны. В частности, выступая с речью по случаю 102-й годовщины независимости государства, Кальюлайд подчеркнула, что у Эстонии нет территориальных претензий к своим соседям.Отмечается, что похожие высказывания Пыллуаас позволял себе и ранее. Он указывал на территориальные претензии страны к России в ходе своего новогоднего обращения. В Москве посчитали, что те высказывания направлены на внутреннюю аудиторию. В то же время они негативно сказываются на российско-эстонских отношениях.Ранее заместитель директора Института истории и политики МПГУ, историк Владимир Шаповалов указал, что «ни исторических, ни юридических оснований для эстонских претензий не существует».– уточнил он.Специалист также сказал, что территория, которую имел ввиду спикер эстонского парламента, есть часть России, что подтверждено и международным правом, там проживают россияне. Подобные высказывания со стороны представителей власти Эстонии, считает Шаповалов, вполне могут подвергнуться осуждению международного сообщества.По завершении Второй мировой войны между Москвой и Токио не был заключен мирный договор. Главное преградой для его подписания стал нерешенный территориальный спор вокруг южной части Курил – островов Итуруп, Кунашир, Шикотан и группы островов Хабомаи. Японская сторона называет Южные Курилы северными территориями и не признает российского суверенитета над ними. Москва в свою очередь не признает самого факта территориального спора. Вашингтон, как и Токио, считает Южные Курилы частью Японии.В 2007 году Латвия отказалась от территориальных претензий к России, был заключен договор о границе. Это решение было связано со стремлением к членству в НАТО и ЕС, так как для него важно отсутствие неурегулированных территориальных споров с третьими странами.14 мая депутат Верховной рады от партии «Европейская солидарность» Алексей Гончаренко обозначил, что Кубань должна принадлежать Украине. Парламентарий возмутился, что в России Харьков и Одессу называют русскими городами. В ответ он предложил «напомнить» о том, что «еще сто лет назад» на Кубани разговаривали на украинском языке. Он считает, что это «украинские этнические земли», отрезанные от страны «волею судьбы».– озвучил точку зрения он.