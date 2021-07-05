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В Эстонии захотели забрать часть территории России

Кандидат в президенты Эстонии, спикер эстонского парламента Хенн Пыллуаас потребовал от России вернуть часть территории. Об этом намерении он рассказал в ходе съезда Консервативной народной партии Эстонии (EKRE), передает Lenta.ru.


Он высказал мнение о том, что Тартуский мирный договор, заключенный между Россией и Эстонией в 1920 году, и обозначенная в этом документе госграница все еще действуют. Политик считает: нет необходимости узаконивать преступную оккупацию Печор и территорий за Нарвой.

Эстонский политик Хенн Пыллуаас обратился и к истории конфликта.  Москва признает Тартуский договор историческим документом, но не считает его действующим. 

Так, заявление спикера эстонского парламента можно трактовать как территориальные претензии к России.

Переговоры о границе между Россией и Эстонией идут уже несколько лет. В 2005 году государства подписали первый пограничный договор, но во время ратификации эстонская сторона включила в него упоминание Тартуского мирного договора, после чего российская столица отозвала подпись. В 2014 году страны подписали новое соглашение, которое не стало действительным до этого момента. 

Официально Эстония признает отсутствие территориальных претензий к России. Президент Керсти Кальюлайд рассказала, что условиями принятия страны в НАТО был отказ от территориальных претензий и сохранение границ, сформировавшихся после Второй мировой войны. В частности, выступая с речью по случаю 102-й годовщины независимости государства, Кальюлайд подчеркнула, что у Эстонии нет территориальных претензий к своим соседям.

Отмечается, что похожие высказывания Пыллуаас позволял себе и ранее. Он указывал на территориальные претензии страны к России в ходе своего новогоднего обращения. В Москве посчитали, что те высказывания направлены на внутреннюю аудиторию. В то же время они негативно сказываются на российско-эстонских отношениях.

Ранее заместитель директора Института истории и политики МПГУ, историк Владимир Шаповалов указал, что «ни исторических, ни юридических оснований для эстонских претензий не существует».

Апелляция к истории в данном случае абсолютно неуместна, – уточнил он. 

Специалист также сказал, что территория, которую имел ввиду спикер эстонского парламента, есть часть России, что подтверждено и международным правом, там проживают россияне. Подобные высказывания со стороны представителей власти Эстонии, считает Шаповалов, вполне могут подвергнуться осуждению международного сообщества.

По завершении Второй мировой войны между Москвой и Токио не был заключен мирный договор. Главное преградой для его подписания стал нерешенный территориальный спор вокруг южной части Курил – островов Итуруп, Кунашир, Шикотан и группы островов Хабомаи. Японская сторона называет Южные Курилы северными территориями и не признает российского суверенитета над ними. Москва в свою очередь не признает самого факта территориального спора. Вашингтон, как и Токио, считает Южные Курилы частью Японии.

В 2007 году Латвия отказалась от территориальных претензий к России, был заключен договор о границе. Это решение было связано со стремлением к членству в НАТО и ЕС, так как для него важно отсутствие неурегулированных территориальных споров с третьими странами.

14 мая депутат Верховной рады от партии «Европейская солидарность» Алексей Гончаренко обозначил, что Кубань должна принадлежать Украине. Парламентарий возмутился, что в России Харьков и Одессу называют русскими городами. В ответ он предложил «напомнить» о том, что «еще сто лет назад» на Кубани разговаривали на украинском языке. Он считает, что это «украинские этнические земли», отрезанные от страны «волею судьбы». 

– Сегодня там многие забыли о том, что они были частью украинства. Но все равно, я думаю, что эти корни – и по фамилиям, и по песням, и по культуре – выглядят иначе, – озвучил точку зрения он. 
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Фото: РЕЙТЕР
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